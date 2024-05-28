Испания официально признала Палестину со столицей в Иерусалиме
Власти Испании официально признали существование независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил премьер-министр страны Педро Санчес в телеобращении к испанцам. Его слова приводит Associated Press.
Он уточнил, что это «историческое решение, преследующее единственную цель: помочь израильтянам и палестинцам достичь мира». Санчес добавил, что признание Палестины является «решением, которое мы принимаем не против кого-то, и менее всего против Израиля, дружественного народа» Испании.
Санчес призвал к прекращению огня на постоянной основе и увеличению гуманитарной помощи сектору Газа, а также к освобождению заложников, которых удерживают боевики палестинского исламистского движения ХАМАС.
В середине мая власти Ирландии, Норвегии и Испании заявили о признании Палестины в качестве независимого государства. По мнению премьер-министра Ирландии Саймона Харриса, признание Палестины — «единственный надежный путь к миру» между ней и Израилем.
По словам премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, признание Палестины поспособствует установлению мира на Ближнем Востоке и, помимо того, Осло сможет «привлечь палестинское государство к ответственности».
Израиль в ответ решил отозвать послов в Ирландии и Норвегии для консультаций, а консульству Испании запретил оказывать услуги палестинцам.
Независимость Палестины признали более 143 государств — членов ООН. Среди них — Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Швеция, Польша. Палестинское государство не признают такие страны, как США, Франция, Германия, Великобритания, Австралия, Япония. С 28 мая 2024 года государство признали также Норвегия, Испания и Ирландия.
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