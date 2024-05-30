Путин назвал поддержку россиян основой успеха армии

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Основой успеха российской армии на поле боя является поддержка, в том числе от многодетных семей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», прошедшей по видеосвязи.

Он похвалил семью Шишовых из Чувашии, которая отправляет вязанные своими руками вещи, письма, стихи и рисунки участникам военной операции на Украине, от имени солдат выразил ей слова благодарности. «Эта взаимная связь и поддержка являются основой нашего бытия в целом, по большому счету. Ну и основой наших успехов, в том числе и на поле боя», — сказал Путин.

Глава государства считает необходимым проявлять особое внимание и к детям участников военной операции. Для этого в России оказывают различные меры помощи и поддержки. Так, с 1 сентября 2023 года участники боевых действий на Украине и их дети могут переводиться с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах.

Также Минобрнауки рекомендовало российским высшим учебным заведениям снизить стоимость обучения для таких студентов и начислять дополнительные баллы таким абитуриентам. С мая 2022 года дети участников военной операции также получили право поступать в университеты России по особой квоте, позже это льготу расширили и на самих участников.