Путин потребовал от властей брать пример с бойцов на передовой

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Чиновники должны работать «постоянно и напряженно», как бойцы на передовой, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

«И мы все вместе <...> должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», — сказал он.

Путин добавил, что основные задачи будущего России «в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения».

17 мая Путин заявил, что России следует сосредоточить все свои административные ресурсы на достижения результатов военной операции на Украине. Он добавил, что планы по достижению целей национального развития в связи со спецоперацией не сокращаются, и призвал не допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности».

Объявляя о начале военной операции, президент назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В сентябре 2022 года Путин заявил, что целью военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине. В июле 2023 года президент отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.