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Военная операция на Украине ,  
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Путин потребовал от властей брать пример с бойцов на передовой

Путин: чиновники должны работать постоянно и напряженно, как бойцы на передовой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Чиновники должны работать «постоянно и напряженно», как бойцы на передовой, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

«И мы все вместе <...> должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем», — сказал он.

Путин добавил, что основные задачи будущего России «в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения».

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

17 мая Путин заявил, что России следует сосредоточить все свои административные ресурсы на достижения результатов военной операции на Украине. Он добавил, что планы по достижению целей национального развития в связи со спецоперацией не сокращаются, и призвал не допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности».

Объявляя о начале военной операции, президент назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

В сентябре 2022 года Путин заявил, что целью военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине. В июле 2023 года президент отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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