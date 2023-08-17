Минобрнауки утвердило порядок перевода участников спецоперации на бюджет

С 1 сентября участники военной операции на Украине и их дети смогут переводиться на бюджет

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

С 1 сентября участники военной операции на Украине и их дети смогут переводиться с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах, следует из приказа Министерства науки и высшего образования.

Для перевода на бюджетное место необходимо предоставить документ, подтверждающий участие в военной операции. В ведомстве уточнили, что для перевода у студентов не должно быть академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, а также долга по оплате обучения.

Приказ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 31 августа 2024 года.

В начале августа кабмин утвердил схему перевода студентов — участников военной операции на бесплатное обучение даже при отсутствии свободных мест. Студент одного направления может перейти на бюджетное место, которое есть на другом факультете.

Форма обучения не будет влиять на перераспределение. Решение о переводе будет принимать специальный коллегиальный орган, созданный в учебном заведении.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников боевых действий на Украине имеют право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Позже льготу распространили и на самих военнослужащих.