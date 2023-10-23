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Военная операция на Украине ,  
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Путин призвал заботиться о детях участников военной операции, как о своих

Путин: нужно заботиться о детях участников военной операции, как о своих
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Казбек Коков во время встречи в Кремле
Владимир Путин и Казбек Коков во время встречи в Кремле (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент Владимир Путин призвал проявлять особое внимание к детям участников военной операции. Об этом он заявил на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.

Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

На встрече с главой государства Коков рассказал о программах поддержки участников военной операции и их семей в Кабардино-Балкарии.

Так, в регионе действует проект «Дети героев», отметил он. «Мы как раз всех детей на мониторинг взяли, отслеживаем через социальных работников и так далее, держим на контроле всех детей», — пояснил Коков.

«Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — ответил Путин.

Российские власти оказывают различные меры помощи и поддержки семьям и детям участников военной операции. Так, с 1 сентября участники боевых действий на Украине и их дети могут переводиться с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах. Также Минобрнауки рекомендовало российским высшим учебным заведениям снизить стоимость обучения для таких студентов и начислять дополнительные баллы таким абитуриентам.

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С прошлого мая дети участников военной операции также получили право поступать в университеты России по особой квоте — учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Позже льготу распространили и на самих военнослужащих.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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