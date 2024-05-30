Обстоятельства неэтичного досмотра школьниц в Воронеже изучит госкомиссия

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Обстоятельства досмотра школьниц перед единым госэкзаменом в Воронеже изучит государственная комиссия, сообщила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

Она уточнила, что при установлении вины сотрудников учебного заведения они понесут наказание.

Салогубова добавила, что совершеннолетние ученицы, с которыми она разговаривала лично, рассказали подробности инцидента.

По ее словам, «сигналов относительно насильственных действий не поступало», но «в случае выявления нами отхода организаторов от организационно-педагогических условий будут приняты меры».

Министр рассказала, что специалисты уже изучили все записи с камер наблюдения, проверили хронометраж.

«Где-то в СМИ это было подано гипертрофированно. Надеюсь, что это подтвердится правоохранительными органами, — пояснила Салогубова и отметила, что данных о насильственных действиях власти не получали.

В воронежской школе № 62 сразу несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проходил 28 мая, рассказали ранее РБК несколько мам школьниц.

На инцидент в воронежской школе уже отреагировали как местные власти, так и федеральные. Так, Министерство образования Воронежской области сообщило, что после изучения записей с видеокамер нарушений этических норм при досмотре девушек выявлено не было. Об этом же заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал произошедшее в Воронеже. Он отметил, что если не хватает инструментов влияния, то власти будут приглашать на сдачу экзаменов омбудсмена по правам человека.