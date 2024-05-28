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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает региональное управление МЧС.

Аналогичные меры действуют в Шебекино и Шебекинском городском округе, а также в Валуйках и Валуйском городском округе. Сигналы начали запускать в 21:15 мск.

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Фото:Минобороны РФ

Предыдущий сигнал ракетной опасности, который действовал на территории всего региона, отметили в 21:51 мск. Минобороны России отчиталось об уничтожении авиабомбы Hammer и реактивного снаряда «Ольха» около 20:00 мск.

Регион регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов. Ранее днем в селе Муром при сбросе взрывного устройства с дрона пострадали три автомобиля, один из них полностью сгорел.

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Теги
Белгородская область ракетная опасность Шебекино
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