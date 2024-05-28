Три автомобиля попали под атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали три автомобиля в Белгородской области, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В селе Муром в результате сброса взрывного устройства в автомобиле пробито заднее стекло. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал глава региона.
Под удар попал также автомобиль в селе Вознесеновка. Дрон-камикадзе врезался в капот машины, никто не пострадал, уточнил губернатор.
Третий случай произошел в селе Безымено. После сброса взрывного устройства на автомобиль машина полностью сгорела. Никто не пострадал.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
Накануне несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор многоквартирного дома в пяти квартирах были выбиты окна.
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