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Военная операция на Украине ,  
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Три автомобиля попали под атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Дроны ВСУ атаковали три автомобиля в Белгородской области, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В селе Муром в результате сброса взрывного устройства в автомобиле пробито заднее стекло. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал глава региона.

Под удар попал также автомобиль в селе Вознесеновка. Дрон-камикадзе врезался в капот машины, никто не пострадал, уточнил губернатор.

Третий случай произошел в селе Безымено. После сброса взрывного устройства на автомобиль машина полностью сгорела. Никто не пострадал.

Несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Накануне несколько населенных пунктов Шебекинского округа попали под обстрел. В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор многоквартирного дома в пяти квартирах были выбиты окна.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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