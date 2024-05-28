Шебекино атаковал дрон
Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал. В частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден забор. Также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.
С начала российской военной операции на Украине Белгородская область и Шебекино в частности регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
Последний раз об ударах по Шебекино Гладков сообщил 27 мая. Тогда по городу были выпущены четыре снаряда из реактивной системы залпового огня «Град» и один артиллерийский снаряд, также противник атаковал с помощью одного FPV-дрона.
Пострадал один мирный житель: он получил осколочное ранение живота. Разные повреждения были выявлены в двух частных домах, одном многоквартирном доме и на одном коммерческом объекте. Также повреждены 15 автомобилей и автобус.
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