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Военная операция на Украине ,  
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Шебекино атаковал дрон

Гладков: Шебекино подвергся атаке с помощью FPV-дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал. В частном жилом домовладении выбиты окна и поврежден забор. Также поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с домом.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область и Шебекино в частности регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

В Шебекино украинский дрон взорвался на автозаправке
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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Последний раз об ударах по Шебекино Гладков сообщил 27 мая. Тогда по городу были выпущены четыре снаряда из реактивной системы залпового огня «Град» и один артиллерийский снаряд, также противник атаковал с помощью одного FPV-дрона.

Пострадал один мирный житель: он получил осколочное ранение живота. Разные повреждения были выявлены в двух частных домах, одном многоквартирном доме и на одном коммерческом объекте. Также повреждены 15 автомобилей и автобус.

Шебекино атаковал дрон
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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков дроны беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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