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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина получил ранение при атаке дронов на Белгородскую область

Гладков рассказал о ранении жителя Белгородской области при атаке беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотников, осколочное ранение от взрыва дрона получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, на этот раз нападению подверглось село Щетиновка Белгородского района. «В результате его (беспилотника. — РБК) детонации на земле пострадал мирный житель, у мужчины осколочное ранение левого бедра», — рассказал Гладков.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

По словам губернатора, пострадавший сам добрался до больницы, где ему сейчас оказывают помощь.

Ранее во вторник Гладков сообщал, что в селе Муром при сбросе взрывного устройства с дрона пробито заднее стекло автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал. Под удар попал также автомобиль в селе Вознесеновка, где БПЛА упал на капот машины. Третий случай произошел в селе Безымено, там автомобиль после удара полностью сгорел.

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Персоны
Белгородская область ВСУ дроны раненый
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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