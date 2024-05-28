Мужчина получил ранение при атаке дронов на Белгородскую область

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Вооруженные силы Украины атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотников, осколочное ранение от взрыва дрона получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его информации, на этот раз нападению подверглось село Щетиновка Белгородского района. «В результате его (беспилотника. — РБК) детонации на земле пострадал мирный житель, у мужчины осколочное ранение левого бедра», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, пострадавший сам добрался до больницы, где ему сейчас оказывают помощь.

Ранее во вторник Гладков сообщал, что в селе Муром при сбросе взрывного устройства с дрона пробито заднее стекло автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал. Под удар попал также автомобиль в селе Вознесеновка, где БПЛА упал на капот машины. Третий случай произошел в селе Безымено, там автомобиль после удара полностью сгорел.