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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Reuters и Ynet сообщили о появлении израильских танков в центре Рафаха

Reuters: танки ЦАХАЛ вошли в центр Рафаха впервые с начала операции в городе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: idfofficial / Telegram
Фото: idfofficial / Telegram

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли центра Рафаха впервые за три недели после начала операции в городе, передают Ynet и Reuters со ссылкой на очевидцев.

Танки и другую бронетехнику с пулеметами заметили возле мечети Аль-Ауда, достопримечательности в центре города, рассказали собеседники Reuters.

В пресс-службе ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что израильские военные продолжают действовать в районе Рафаха; сообщения о продвижении в центр города в армии не комментировали.

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Фото:Mohammed Salem / Reuters

Очевидцы также сообщили агентству, что ЦАХАЛ могла использовать бронетехнику на дистанционном управлении, поскольку признаков присутствия личного состава внутри или вокруг нее не было.

Израиль начал операцию в Рафахе 7 мая. В тот же день ЦАХАЛ отчиталась о взятии под контроль одноименного КПП у границы с Египтом.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. В одноименном городе после начала боевых действий нашли убежище более 1 млн человек.

Ночью 26 мая Израиль нанес авиаудар по северо-западным районам Рафаха, за что подвергся резкой международной критике. В результате атаки начался пожар в палаточном городке, где находились мирные жители. По последним данным палестинского Минздрава, погибло не менее 45 человек.

ЦАХАЛ назвала целью удара двух высокопоставленных боевиков палестинской группировки ХАМАС — Ясина Рабиа и Халеда Нагара, которые «убивали израильских солдат и граждан, организовывали и руководили террористическими атаками на мирных жителей и солдат в районе Иудеи и Самарии». Удар должен был иметь точечный характер.

Ранее, 24 мая, Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю незамедлительно прекратить операцию в Рафахе. ЦАХАЛ, вопреки этому, продолжила наносить удары по городу. Власти Израиля полагают, что там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники.

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Теги
Израиль КПП «Рафах» сектор Газа танки
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