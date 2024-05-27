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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что России на спецоперации нужна только победа

Медведев: России в военной операции нужна только победа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

России в военной операции нужна только победа, и в ближайшее время она добьется результатов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области.

«Уверен, что благодаря таким военнослужащим, как вы, благодаря будущим офицерам мы в самом ближайшем будущем добьемся необходимых нам результатов. <...> Результаты эти тоже вам понятны — нам нужна только победа, и эту победу мы получим», — сказал Медведев, беседуя с военнослужащими (цитата по ТАСС).

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Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции 24 февраля 2022 года. Среди ее целей глава государства в разное время перечислял демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида и ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России.

В январе 2023 года Путин назвал целью военных действий защиту людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

Президент пояснил, что цели могут меняться в соответствии с текущей ситуацией, но в целом остаются теми же. Говоря о сроках завершения конфликта, он подчеркнул, что подгонять военных неправильно.

Украина после начала полномасштабных боевых действий разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение в стране и объявила всеобщую мобилизацию.

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Военная операция на Украине Дмитрий Медведев победа
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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