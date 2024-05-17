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Военная операция на Украине ,  
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Путин потребовал сосредоточить админресурсы России на спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент пояснил, что кадровые перестановки в кабмине нацелены в том числе на достижении целей военной операции на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Reuters)

России следует сосредоточить все свои административные ресурсы на решении основной задачи — достижения результатов военной операции на Украине. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в пятницу журналистам по итогам государственного визита в Китай.

«Если вы обратили внимание, я поддержал идею о том, чтобы Дениса Валентиновича Мантурова сделать первым заместителем в правительстве именно в силу того, что мы хотим сосредоточить административные ресурсы на достижении основной задачи, которая сегодня стоит перед страной, — достижение нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Он также отметил, что новый министр обороны — бывший первый зампред правительства, который курировал на этом посту вопросы финансово-экономической политики государства, — Андрей Белоусов должен раскрыть доверенное ему министерство «для инноваций».

Минобороны предстоит открыться «настолько, насколько это возможно», для того чтобы «впитать» лучшие и современные практики для успешной работы армии в рамках военной операции на Украине, заявил ранее Путин.

Он добавил, что планы по достижению целей национального развития в связи с военной операцией не сокращаются, и призвал не допустить «никаких перекосов в экономике и промышленности». Для решения эти задач, отметил Путин, были проведены «известные кадровые изменения».

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Ранее глава Российского государства отмечал, что российская экономика, несмотря на «все сложности сегодняшнего дня», не переводится на «военные рельсы», но концентрирует усилия, «административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства».

Путин потребовал сосредоточить админресурсы России на спецоперации
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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