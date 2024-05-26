 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мужчина пострадал при атаке дрона близ Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Муром рядом с Шебекино несколько раз подверглось атакам украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Один из дронов взорвался рядом с движущимся автомобилем.

«В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Кроме того, два FPV-дрона (First Person View, вид от первого лица) атаковали два инфраструктурных объекта на территории села. В результате повреждения получили линии электропередачи, 11 населенных пунктов остались без электричества. Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.

Утром 26 мая село Муром также подверглось атаке дронов-камикадзе.

Помимо этого Гладков сообщил об обстреле села Прилесье. В результате атаки в трех частных домах выбило окна, поломаны заборы, крыши и фасады, повреждены беседка и теплица. Пострадавших среди местных жителей нет.

Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire
Политика
Фото:Губернатор Вячеслав Гладков (Фото: Евгений Силантьев / ТАСС)

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 26 мая в областном центре объявляли ракетную опасность. Над территорией региона сбили один БПЛА.

В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик — в результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство повреждено. Под атаку беспилотников также попали два села Грайворонского городского округа.

Мужчина пострадал при атаке дрона близ Шебекино
Мужчина пострадал при атаке дрона близ Шебекино

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Два белгородских села попали под атаку дронов-камикадзе
Политика
В Белгороде объявлена ракетная опасность
Политика
Дроны атаковали белгородское село Муром
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Климатический маятник принесет в центр России аномальное тепло Общество, 17:37
На Гран-при Монако «Формулы-1» три болида сошли с трассы после аварии Спорт, 17:33
В Белгородской области сбили две ракеты «Ольха» Политика, 17:26
Конгрессмены из США приедут на Тайвань и встретятся с президентом Политика, 17:04
Мужчина пострадал при атаке дрона близ Шебекино Политика, 17:01
Белгород атаковал дрон Политика, 16:48
Лавров назвал агонией разговоры об ударах по России американским оружием Политика, 16:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос» Спорт, 16:35
Фабрицио Романо сообщил о финальной стадии переговоров ПСЖ по Сафонову Спорт, 16:19
В Новокузнецке в результате ДТП с автобусом пострадали девять человек Общество, 16:16
Премьер Грузии заявил о мечте войти в ЕС с Абхазией и Южной Осетией Политика, 16:10
Умер автор песен к фильмам Disney «Книга джунглей» и «Мэри Поппинс» Общество, 16:03
По Израилю выпустили восемь ракет из района Рафаха Политика, 15:45
Два белгородских села попали под атаку дронов-камикадзе Политика, 15:43