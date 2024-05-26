Мужчина пострадал при атаке дрона близ Шебекино
Село Муром рядом с Шебекино несколько раз подверглось атакам украинских беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Один из дронов взорвался рядом с движущимся автомобилем.
«В результате взрыва пострадал водитель. Мужчина с осколочным ранением лица доставлен в областную клиническую больницу», — написал Гладков.
Кроме того, два FPV-дрона (First Person View, вид от первого лица) атаковали два инфраструктурных объекта на территории села. В результате повреждения получили линии электропередачи, 11 населенных пунктов остались без электричества. Ремонтные бригады приступили к восстановлению электроснабжения.
Утром 26 мая село Муром также подверглось атаке дронов-камикадзе.
Помимо этого Гладков сообщил об обстреле села Прилесье. В результате атаки в трех частных домах выбило окна, поломаны заборы, крыши и фасады, повреждены беседка и теплица. Пострадавших среди местных жителей нет.
Приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 26 мая в областном центре объявляли ракетную опасность. Над территорией региона сбили один БПЛА.
В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовик — в результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство повреждено. Под атаку беспилотников также попали два села Грайворонского городского округа.
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