Дроны атаковали белгородское село Муром

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Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром в Шебекинском городском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект — без света временно остается сельскохозяйственное предприятие», — написал Гладков.

В результате второго взрыва был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом, добавил он.

В прошлый раз Муром подвергся атаке 24 мая. По словам белгородского губернатора, село было атаковано беспилотником. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.

Еще один дрон атаковал Муром 21 мая. Пострадавших не было, но в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи.