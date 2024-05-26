Дроны атаковали белгородское село Муром
Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром в Шебекинском городском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект — без света временно остается сельскохозяйственное предприятие», — написал Гладков.
В результате второго взрыва был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом, добавил он.
В прошлый раз Муром подвергся атаке 24 мая. По словам белгородского губернатора, село было атаковано беспилотником. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.
Еще один дрон атаковал Муром 21 мая. Пострадавших не было, но в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи.
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