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Военная операция на Украине ,  
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Дроны атаковали белгородское село Муром

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Муром в Шебекинском городском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате падения первого дрона с последующей детонацией поврежден инфраструктурный объект — без света временно остается сельскохозяйственное предприятие», — написал Гладков.

В результате второго взрыва был поврежден легковой автомобиль, припаркованный рядом с частным домом, добавил он.

Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки на Белгород
Политика
Вячеслав Гладков

В прошлый раз Муром подвергся атаке 24 мая. По словам белгородского губернатора, село было атаковано беспилотником. В результате атаки была повреждена линия электропередачи.

Еще один дрон атаковал Муром 21 мая. Пострадавших не было, но в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект связи.

Дроны атаковали белгородское село Муром
Дроны атаковали белгородское село Муром

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Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники сельхозпредприятия
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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