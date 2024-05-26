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Военная операция на Украине ,  
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Два белгородских села попали под атаку дронов-камикадзе

Гладков: два белгородских села атаковали дроны-камикадзе, один человек пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Два села Грайворонского городского округа Белгородской области попали под атаки украинских дронов-камикадзе, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Безымено беспилотник атаковал движущийся автомобиль, он полностью сгорел. «Мужчина с минно-взрывной травмой, со сквозным осколочным ранением правого бедра доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написал Гладков в телеграм-канале.

Село Новостроевка-Первая попало под атаку дронов дважды. Сначала беспилотник влетел в окно жилого дома, в результате взрыва выбиты окна, повреждены фасад и газовый котел. Во вторую атаку повреждения получил легковой автомобиль. В обоих случаях никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор.

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Фото:Павел Колядин / ТАСС

Белгородская область после начала военной операции на Украине регулярно подвергается атакам и обстрелам. За 25 мая при обстрелах погибли четыре жителя Белгородской области, еще 18 ранены, сообщал Гладков. Дроны-камикадзе атаковали несколько населенных пунктов, под удары попали в том числе автомобили. В Волконовском районе пострадала девятилетняя девочка.

Утром 26 мая Минобороны отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике. Позже Гладков сообщил о еще нескольких атаках. Село Муром атаковали два дрона, в результате детонации одного из них повреждения получил инфраструктурный объект, без света осталось сельскохозяйственное предприятие. При втором взрыве была повреждена легковушка. Кроме того, с помощью FPV-дрона (First Person View, от первого лица) был атакован грузовик в Шебекино. Водитель не пострадал, машина повреждена.

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Вячеслав Гладков Белгородская область дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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