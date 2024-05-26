В Белгородской области ПВО сбили украинский дрон
Российские военные пресекли попытку украинских военных совершить атаку по территории Белгородской области, сбив украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. Дрон был сбит около 8:00 мск.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников над Курской областью, три — над Орловской областью, один — над Брянской.
Этой же ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Местные жители не пострадали, но повреждены 26 квартир в четырех многоквартирных домах, несколько автомобилей, а также линия газоснабжения.
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