В Белгородской области ПВО сбили украинский дрон

Минобороны сообщило о сбитом в Белгородской области украинском дроне

Российские военные пресекли попытку украинских военных совершить атаку по территории Белгородской области, сбив украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. Дрон был сбит около 8:00 мск.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников над Курской областью, три — над Орловской областью, один — над Брянской.

Этой же ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино в Белгородской области. Местные жители не пострадали, но повреждены 26 квартир в четырех многоквартирных домах, несколько автомобилей, а также линия газоснабжения.