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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire

Минобороны: в Белгородской области сбили «Нептун» и 29 снарядов РСЗО Vampire
Сюжет
Военная операция на Украине

Около 22:30 мск в Белгородской области сбили одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire, сообщило Минобороны.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, пострадавших не было, но в семи частных жилых домовладениях зафиксировали разрушения. Повреждения получили линии электро- и газоснабжения, оперативные и аварийные службы находятся на месте.

После атаки на территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность.

В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность
Политика

За 25 мая Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны ВСУ.

Беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге в поселке Красное Шебекинского городского округа, в результате взрыва кузов машины получил повреждения, также выбило лобовое стекло.

Позже в Волконовском районе беспилотник атаковал еще один автомобиль, который ехал по дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка, пострадала девятилетняя девочка. Дроны атаковали дом и три автомобиля в хуторе Панков Шебекинского городского округа.

Около 19:00 над регионом сбили еще 15 снарядов РСЗО Vampire.

В 22:09 в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность. ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в городе было слышно не менее 20 взрывов в районе Харьковская гора, который расположен на юге города. В 22:40 сигнал отменили.

По данным Гладкова, при двух обстрелах Белгородского района погибли четыре человека, еще 12 человек ранены, среди них — один ребенок. Их госпитализировали, у восьми пострадавших осколочных ранения.

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Белгородская область Минобороны обстрел
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