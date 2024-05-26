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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон атаковал грузовик в Шебекино

Гладков сообщил об атаке украинского дрона на грузовик в Шебекино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украинские военные атаковали грузовик в Шебекино с помощью FPV-дрона (First Person View, вид от первого лица), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Инцидент произошел в городе Шебекино. В результате взрыва водитель не пострадал, транспортное средство повреждено», — написал Гладков.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне, 25 мая, украинские дроны атаковали автомобили сразу в двух населенных пунктах Белгородской области.

Первая атака произошла в поселке Красное Шебекинского городского округа. Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, ехавший по дороге. Водитель не пострадал, но у машины был поврежден кузов и выбито лобовое стекло.

Также в районе села Борисовка грузовой автомобиль, который работал в поле, подвергся нападению со стороны дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате взрыва произошло возгорание кабины грузовика. Очаг возгорания потушили, никто из мирных жителей не пострадал.

Украинский дрон атаковал грузовик в Шебекино
Украинский дрон атаковал грузовик в Шебекино

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Теги
Персоны
Белгородская область Шебекино дроны беспилотники грузовики Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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