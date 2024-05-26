Посол Антонов: Байден оскорбляет весь российский народ в нападках на Путина

Посол обвинил Байдена в оскорблении всех россиян из-за выпадов на Путина

Президент США Джо Байден, назвав российского коллегу Владимира Путина тираном, тем самым оскорбляет всех россиян, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Байден выступил на церемонии выпуска Военной академии в Вест-Пойнте. В своей речи он затронул тему помощи США Украине в рамках конфликта с Россией и назвал Путина жестоким тираном.

«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны», — отметил Антонов, комментируя слова Байдена. Он добавил, что словесное хамство отражает злобу Вашингтона из-за того, что Россия, «говоря языком американцев, бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах».

«Делая выпады в адрес В.В. Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — заключил посол.

Байден неоднократно резко высказывался в адрес Путина. В марте 2021 года он согласился с утверждением, что российский президент является убийцей. В ответ Путин вспомнил слова из детства, сказав, что «кто так обзывается, тот так и называется», пожелав «без иронии и шуток» американскому коллеге здоровья.

В феврале 2023 года Байден заявил, что из-за Путина США все время приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Как выразился американский президент, ядерная угроза возникает из-за того, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин».