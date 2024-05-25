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Военная операция на Украине ,  
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Байден снова выступил с оскорблениями в адрес Путина

Байден: США противостоят жестокому тирану Путину
Сюжет
Военная операция на Украине
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина жестоким тираном. Политик выступал на церемонии выпуска Военной академии в Вест-Пойнте, трансляцию его речи вела пресс-служба Белого дома в YouTube.

Байден затронул тему помощи Вашингтона Украине в рамках конфликта с Россией.

«Мы твердо стоим на стороне Украины и будем стоять рядом с ней. Мы противостоим человеку, я знаю его уже много лет, жестокому тирану. Мы не отступим», — сказал президент США.

По словам Байдена, работа американских военных по оснащению и обучению украинских солдат помешала воплощению «дерзкого видения» Путина в отношении Европы.

Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина
Политика
Джо Байден

Байден неоднократно резко высказывался в адрес российского президента. В марте 2021 года Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Российский президент в ответ сказал: «Я вспоминаю — в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». Он также «без иронии и без шуток» пожелал американскому коллеге здоровья.

В феврале 2023 года он оскорбил Путина, выступая в Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию. По словам Байдена, из-за президента России «нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». Как выразился президент США, ядерная угроза возникает, потому что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин».

Позднее президент России заявил, что слова Байдена о «сукином сыне» в его адрес — адекватная реакция на мнение, что он выгоден России как президент. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал слова Байдена абсолютно хамскими и позорными для США.

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