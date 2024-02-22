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Выборы президента США ,  
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Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

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Выборы президента США
Байден и ранее позволял себе публичные оскорбления в адрес Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что такие заявления сужают окно возможностей для налаживания отношений между странами
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден, выступая в Сан-Франциско на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию, резко высказался в адрес Владимира Путина, передает CNN.

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил американский президент.

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Это не первый раз, когда Байден позволяет себе публичные оскорбления в адрес российского президента. Так, в марте 2021 года он согласился с утверждением о том, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — заявил тогда Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что оскорбительные заявления Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Джо Байден Владимир Путин оскорбление США Россия ядерное оружие
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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