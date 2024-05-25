В Харькове прозвучала серия взрывов
В Харькове прозвучала взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
О первом взрыве Терехов написал около 0:36 мск, а спустя десять минут он сообщил о череде взрывов.
Предыдущей ночью мэр также сообщал о серии взрывов. На утро «Украинская железная дорога» опубликовала кадры с места удара в Харьковской области. «В результате обстрела были повреждены пути, здания, грузовые вагоны и вагон электрички», — говорилось в сообщении.
В Харьковской области за последнюю неделю российские войска взяли под контроль свыше десяти населенных пунктов. Из приграничных районов региона вывезли более 10 тыс. человек. Президент Владимир Путин опроверг планы взять Харьков, а наступление объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.
«Суспiльне» сообщило о взрыве в подконтрольном Украине городе Херсоне около 0:05 мск.
Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег Днепра.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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