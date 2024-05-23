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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремела серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о серии взрывов в городе
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове прогремело несколько взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

Через несколько минут он написал о повторных взрывах.

Об ударах заявил также глава областной военной администрации Олег Синегубов, он призвал жителей находиться в укрытиях.

В Харькове раздались взрывы
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

В течение дня в Харьковской области несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром мэр сообщал, что в Харькове произошло около десятка взрывов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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