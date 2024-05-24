Появились кадры последствий удара по инфраструктуре под Харьковом

Фото: UkrzalInfo / Telegram Фото: UkrzalInfo / Telegram Фото: UkrzalInfo / Telegram

«Украинская железная дорога» опубликовала кадры с места удара в Харьковской области.

По информации компании, удар по гражданской железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области произошел ночью. «В результате обстрела были повреждены пути, здания, грузовые вагоны и вагон электрички», — говорилось в сообщении. Пострадавших в результате инцидента нет, поезда ходят по расписанию.

На фотографиях видны разбитые вагоны, снятые в темное время суток, поврежденное здание депо с выбитыми стеклами и развороченное железнодорожное полотно — уже при дневном освещении.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне под удар российских военных попал железнодорожный состав с танками ВСУ. Это произошло на станции Люботин в Харькове, писал ТАСС со ссылкой на источник.