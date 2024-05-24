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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил о разработке в НАТО вариантов участия в конфликте на Украине

Премьер Орбан: в НАТО пытаются найти способ участия в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В НАТО работают специальные комитеты и рабочие группы, которые ищут ответ на вопрос, как альянс может участвовать в конфликте России и Украины, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Rádió. Его слова приводит Híradó.

Будапешт же, по словам Орбана, дал понять, что не желает участвовать в подобных процессах. Юристы сейчас работают над поиском возможности, чтобы Венгрия как страна — член НАТО не была обязана участвовать в военных действиях на Украине, рассказал он.

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Виктор Орбан

Североатлантический альянс неоднократно заявлял, что не собирается вводить на Украину войска, которые будут напрямую участвовать в боевых действиях.

При этом есть планы отправить туда военных для обучения украинцев, писала The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, американские чиновники признают недостаточную подготовку ВСУ и считают, «что тем нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом». Украина запросила США и НАТО о помощи в обучении 150 тыс. новобранцев, узнала газета.

НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Москвой, при этом такая политика не соответствует интересам населения стран — членов альянса, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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Теги
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