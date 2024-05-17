МИД заявил, что НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией

В НАТО готовы балансировать на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, при этом заявления о ее нападении на страны-члены альянса абсурдны, заявил замглавы МИДа Рябков

Сергей Рябков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

НАТО балансирует на грани прямого конфликта с Россией, при этом такая политика не соответствует интересам населения стран-членов альянса, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«В целом эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, — это авантюристическая политика, которая полностью перечеркивает коренные интересы безопасности соответствующих стран и, главное, населения», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что заявления о возможном нападении России на страны НАТО — «это полнейший абсурд». Он назвал подобные высказывания «злостным и злобным передергиванием самой сути той политики и того абсолютно логического фундамента», на котором основаны действия Москвы.

Замглавы ведомства также допустил, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если «западная группа пойдет по пути эскалации» — это может быть и усиление поддержки Украины, и действия в отношении российских активов, сказал Рябков.

Некоторые западные политики в последние месяцы предупреждали о возможном конфликте НАТО и Москвы. Например, в январе эстонский премьер-министр Кая Каллас говорила, что Россия через три—пять лет может стать серьезной военной угрозой для Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что блок «не ищет войны с Россией», но должен быть готов к конфронтации на десятилетия.

Председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что альянс не видит признаков подготовки Москвой нападения на какую-либо страну — члена НАТО. Однако в конце апреля командующий сухопутными войсками альянса генерал Дэррил Уильямс сказал, что проходящие в Европе учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») направлены не против вымышленного противника, а против России.