Минобороны сообщило об установке флага России и Знамени Победы в Клещеевке

Российские военные развернули флаг и копию Знамени Победы в Клещеевке

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные развернули в селе Клещеевка, взятом под контроль два дня назад, флаг и копию Знамени Победы, сообщает пресс-служба Минобороны.

На видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, показано, как военнослужащие держат в руках российский флаг и копию Знамени Победы.

Село расположено примерно в 9 км к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут). 22 мая Минобороны доложило, что подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль Клещеевку.

Россия устанавливала контроль над Клещеевкой в январе 2023 года. Как утверждал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, это стало возможным «исключительно» благодаря подразделениям его группы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что контроль над селом удерживает спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России.

В сентябре того же года украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ВСУ взяли Клещеевку под контроль. В конце апреля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации в ДНР и отходе украинских войск «на новые рубежи».