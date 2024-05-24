 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные развернули флаг и копию Знамени Победы в Клещеевке

Минобороны сообщило об установке флага России и Знамени Победы в Клещеевке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные развернули в селе Клещеевка, взятом под контроль два дня назад, флаг и копию Знамени Победы, сообщает пресс-служба Минобороны.

На видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, показано, как военнослужащие держат в руках российский флаг и копию Знамени Победы.

Село расположено примерно в 9 км к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут). 22 мая Минобороны доложило, что подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль Клещеевку.

Минобороны сообщило об огневом налете на пункт дислокации ВСУ у Клещеевки
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Россия устанавливала контроль над Клещеевкой в январе 2023 года. Как утверждал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, это стало возможным «исключительно» благодаря подразделениям его группы. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что контроль над селом удерживает спецназ «Ахмат» вместе с другими подразделениями Минобороны России.

В сентябре того же года украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ВСУ взяли Клещеевку под контроль. В конце апреля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации в ДНР и отходе украинских войск «на новые рубежи».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
российский флаг Знамя победы ДНР Военная операция на Украине Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии под контроль Клещеевки
Политика
Российские войска взяли Белогоровку
Политика
Российская армия взяла под контроль Бердычи в Донбассе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
В США бум стартапов. Что отличает новые компании — The Economist Pro, 10:51
Работу авиакомпаний предложили приостанавливать из-за ошибок в билетах Общество, 10:48
Новые владельцы «Яндекса» продлят срок приема заявок на внебиржевой обмен Инвестиции, 10:47
Российские военные развернули флаг и копию Знамени Победы в Клещеевке Политика, 10:42
Азербайджан получил контроль над четырьмя селами на границе с Арменией Политика, 10:40
Войти в сеть: предприниматели предпочитают открывать сетевые магазины РБК Франшизы, 10:37
Сафонов фразой «уже устал круассаны есть» пошутил о переходе в ПСЖ Спорт, 10:33
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Южная Корея вслед за Японией ввела новые антироссийские санкции Политика, 10:31
На востоке Москвы заметили плавающих лосей Общество, 10:25
Путин поздравил патриарха Кирилла с именинами Общество, 10:22
IVA Technologies проведет IPO на Мосбирже в первой половине июня Инвестиции, 10:19
На конференции ЦИПР «Ростелеком» представил проект «Территория» Events, 10:16
Курс биткоина упал до отметки в $67 тыс. Крипто, 10:15
Россиянин отметился голевой передачей в полуфинальном матче плей-офф НХЛ Спорт, 10:14