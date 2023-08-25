Минобороны сообщило об огневом налете на пункт дислокации ВСУ у Клещеевки
Минобороны: артиллерия поразила пункт дислокации ВСУ у Клещеевки
Российские войска совершили огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Его слова приводит «РИА Новости».
Помимо этого, в Григоровке и Андреевке были уничтожены две боевых машин пехоты ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке, а также блиндаж в деревне Победа.
В пресс-центре группировки «Юг» сообщили также о потере украинскими военными самоходной артиллерийской установки польского производства Krab, двух буксируемых гаубиц «Мста-С», американской M777 и трех минометов 120-го калибра.