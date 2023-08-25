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Минобороны сообщило об огневом налете на пункт дислокации ВСУ у Клещеевки

Минобороны: артиллерия поразила пункт дислокации ВСУ у Клещеевки
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Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска совершили огневой налет на пункт дислокации ВСУ в районе Клещеевки под Артемовском в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Его слова приводит «РИА Новости».

Помимо этого, в Григоровке и Андреевке были уничтожены две боевых машин пехоты ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в Белеевке, а также блиндаж в деревне Победа.

В пресс-центре группировки «Юг» сообщили также о потере украинскими военными самоходной артиллерийской установки польского производства Krab, двух буксируемых гаубиц «Мста-С», американской M777 и трех минометов 120-го калибра.

Теги
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