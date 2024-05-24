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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ФСБ назвала целью теракта в «Крокусе» план нанести ущерб отношениям с СНГ

Бортников: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб отношениям с СНГ
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» собирались нанести ущерб отношениям России со странами СНГ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета глав органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Бишкеке.

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).

По мнению главы ФСБ, геополитические оппоненты России планировали «разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс» народов стран СНГ.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В марте Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» готовили радикальные исламисты, но к нападению причастны украинские спецслужбы. По словам президента России Владимира Путина, непосредственные исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».

Власти Украины отвергали свою причастность к нападению на концертный зал. Ответственность за теракт взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По последним данным, по делу о теракте задержаны более 20 человек. В их числе непосредственные исполнители нападения — четверо таджикистанцев. После случившегося из России начался отток трудовых мигрантов, приехавших из Таджикистана.

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Теги
Александр Бортников ФСБ «Крокус Сити Холл» теракт СНГ
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