ФСБ назвала целью теракта в «Крокусе» план нанести ущерб отношениям с СНГ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Заказчики теракта в «Крокус Сити Холле» собирались нанести ущерб отношениям России со странами СНГ. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета глав органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Бишкеке.

«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — сказал Бортников (цитата по ТАСС).

По мнению главы ФСБ, геополитические оппоненты России планировали «разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс» народов стран СНГ.

В марте Бортников заявил, что теракт в «Крокусе» готовили радикальные исламисты, но к нападению причастны украинские спецслужбы. По словам президента России Владимира Путина, непосредственные исполнители теракта планировали пересечь границу с Украиной, где для них готовили «окно».

Власти Украины отвергали свою причастность к нападению на концертный зал. Ответственность за теракт взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По последним данным, по делу о теракте задержаны более 20 человек. В их числе непосредственные исполнители нападения — четверо таджикистанцев. После случившегося из России начался отток трудовых мигрантов, приехавших из Таджикистана.