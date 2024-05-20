 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Правозащитники объяснили, почему фигуранты «Крокуса» сидят в камерах одни

Правозащитники объяснили размещение фигурантов «Крокуса» в одиночных камерах
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фигуранты дела о теракте в &laquo;Крокус сити холле&raquo; во время заседания в Басманном суде
Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» во время заседания в Басманном суде (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» размещают в одиночных камерах, так как сложно подобрать для них сокамерника с аналогичной статьей обвинения, объяснили правозащитники в разговоре с РБК.

Их попросили прокомментировать сообщение телеграм-канала Mash о том, что фигурантов дела продолжат держать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Изначально их так разместили в связи с карантином, но потом должны были переселить в более просторные камеры — на двоих и четверых человек.

«Содержание некоторых заключенных в одиночных камерах является абсолютно нормальной практикой. Это возможно в тех случаях, когда человеку временно не подбирается сокамерник с аналогичной статьей обвинения или иной причиной, предусмотренной законом», — рассказал член Совета по правам человека Алексей Мельников.

Он сообщил, что недавно посетил следственный изолятор и видел некоторых заключенных в отдельных камерах, включая подозреваемых в организации теракта в «Крокусе». «Не нахожу в этом ничего предосудительного. Учитывая тяжесть совершенного ими преступления, подобрать сокамерника таким гражданам задача не простая», — добавил правозащитник.

В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о «Крокусе»
Политика
Фигуранты дела о теракте в &laquo;Крокус сити холле&raquo; Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Якубджон Юсуфзод и Муххамад Шарипзода (слева направо)

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Георгий Волков объяснил, что одиночные камеры не используются в качестве наказания, а являются временной мерой.

Он также упомянул ст. 103 Федерального закона, согласно которой заключенные должны содержаться в камерах с сокамерниками, подобранными по ряду критериев: пол, повторное или первичное отбытие наказания, а также тяжесть инкриминируемого преступления.

«В случае тяжких преступлений и особенно сложных дел, таких как взрывы на «Крокусе», часто оказывается непросто подобрать подходящего сокамерника. Именно поэтому такие заключенные иногда содержатся одни в камерах, которые не являются одиночными в строгом смысле слова», — заключил Волков, назвав сложившуюся ситуацию «достаточно частой практикой».

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 12 человек. Всем продлили арест до 22 августа.

Теги
«Крокус Сити Холл» одиночная камера правозащитники новости
Материалы по теме
Суд продлил арест последним из 12 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
Политика
Бортников сообщил, где находится главный организатор теракта в «Крокусе»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Военный суд признал законным приговор Треповой Политика, 13:40
В Иране отменили все спортивные мероприятия из-за смерти президента Спорт, 13:38
В Крыму запустят еще одного мобильного оператора Технологии и медиа, 13:30
Квазивалютные облигации от НОВАТЭКа: что это и зачем инвестировать Pro, 13:29
Число новых кошельков в сети биткоина упало до минимума за 6 лет Крипто, 13:24
Тарпищев допустил «революционную ситуацию» с допуском россиянок на ОИ Спорт, 13:20
Иранский посол назвал вероятную причину крушения вертолета Раиси Политика, 13:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Украине мобилизовали пытавшегося сбежать из страны топ-баскетболиста Спорт, 13:19
От исламской революции до крушения в горах. Биография Эбрахима Раиси Политика, 13:15 
Цена на медь на бирже в Лондоне обновила исторический максимум Инвестиции, 13:14
Выпускникам прошлых лет не разрешат пересдать ЕГЭ по новым правилам Общество, 13:14
Как диспансеризация может поддержать экономику Национальные проекты, 13:13
Российские войска взяли Белогоровку Политика, 13:12
Хаменеи лишился возможного преемника. Мировые СМИ — о гибели Раиси Политика, 13:10