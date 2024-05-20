Правозащитники объяснили, почему фигуранты «Крокуса» сидят в камерах одни

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» во время заседания в Басманном суде (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» размещают в одиночных камерах, так как сложно подобрать для них сокамерника с аналогичной статьей обвинения, объяснили правозащитники в разговоре с РБК.

Их попросили прокомментировать сообщение телеграм-канала Mash о том, что фигурантов дела продолжат держать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Изначально их так разместили в связи с карантином, но потом должны были переселить в более просторные камеры — на двоих и четверых человек.

«Содержание некоторых заключенных в одиночных камерах является абсолютно нормальной практикой. Это возможно в тех случаях, когда человеку временно не подбирается сокамерник с аналогичной статьей обвинения или иной причиной, предусмотренной законом», — рассказал член Совета по правам человека Алексей Мельников.

Он сообщил, что недавно посетил следственный изолятор и видел некоторых заключенных в отдельных камерах, включая подозреваемых в организации теракта в «Крокусе». «Не нахожу в этом ничего предосудительного. Учитывая тяжесть совершенного ими преступления, подобрать сокамерника таким гражданам задача не простая», — добавил правозащитник.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Москве Георгий Волков объяснил, что одиночные камеры не используются в качестве наказания, а являются временной мерой.

Он также упомянул ст. 103 Федерального закона, согласно которой заключенные должны содержаться в камерах с сокамерниками, подобранными по ряду критериев: пол, повторное или первичное отбытие наказания, а также тяжесть инкриминируемого преступления.

«В случае тяжких преступлений и особенно сложных дел, таких как взрывы на «Крокусе», часто оказывается непросто подобрать подходящего сокамерника. Именно поэтому такие заключенные иногда содержатся одни в камерах, которые не являются одиночными в строгом смысле слова», — заключил Волков, назвав сложившуюся ситуацию «достаточно частой практикой».

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы 12 человек. Всем продлили арест до 22 августа.