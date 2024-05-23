ЗАЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней ЛЭП

Станция потеряла соединение с ЛЭП «Днепровская» (750 кВ), ее питание обеспечивается с линии «Феросплавная» (330 кВ). На АЭС добавили, что радиационный фон на ней остается в норме

Запорожская АЭС (Фото: Александр Полегенько / ТАСС)

Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной внешней линией электропередач из-за короткого замыкания, сообщил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приведены в аккаунте организации в соцсети Х.

«Украинская ЗАЭС сегодня днем потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за сообщения о коротком замыкании, в результате чего она стала полагаться на единственную резервную линию», — сказал Гросси.

Он добавил, что этот инцидент «подчеркивает крайнюю нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС во время конфликта».

В пресс-службе станции уточнили, что в 13:31 отключилась линия 750 кВ «Днепровская», и питание АЭС обеспечивает линия 330 кВ «Феросплавная».

Все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов» — это означает прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра.

Накануне, 22 мая, Запорожскую АЭС атаковал украинский дрон-камикадзе, сообщала пресс-служба, пострадавших или разрушений в ходе инцидента не было. Это первый случай за май, однако в прошлом месяце их было зафиксировано более пяти. В частности, одна из атак в начале апреля привела к тому, что пострадали три сотрудника станции.

21 мая Гросси, вспомнив об апрельских атаках на ЗАЭС, оценил на ней как «очень хрупкую» и тревожную, та как там продолжается военная активность.