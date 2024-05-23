ЗАЭС потеряла соединение с единственной оставшейся внешней ЛЭП
Запорожская АЭС потеряла соединение с единственной внешней линией электропередач из-за короткого замыкания, сообщил глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Его слова приведены в аккаунте организации в соцсети Х.
«Украинская ЗАЭС сегодня днем потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за сообщения о коротком замыкании, в результате чего она стала полагаться на единственную резервную линию», — сказал Гросси.
Он добавил, что этот инцидент «подчеркивает крайнюю нестабильность ядерной безопасности на ЗАЭС во время конфликта».
В пресс-службе станции уточнили, что в 13:31 отключилась линия 750 кВ «Днепровская», и питание АЭС обеспечивает линия 330 кВ «Феросплавная».
Все блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии «холодный останов» — это означает прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра.
Накануне, 22 мая, Запорожскую АЭС атаковал украинский дрон-камикадзе, сообщала пресс-служба, пострадавших или разрушений в ходе инцидента не было. Это первый случай за май, однако в прошлом месяце их было зафиксировано более пяти. В частности, одна из атак в начале апреля привела к тому, что пострадали три сотрудника станции.
21 мая Гросси, вспомнив об апрельских атаках на ЗАЭС, оценил на ней как «очень хрупкую» и тревожную, та как там продолжается военная активность.
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