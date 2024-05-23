Премьер Грузии рассказал, как его припугнули примером покушения на Фицо
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что при обсуждении принятого закона об иноагентах «один из еврокомиссаров» припугнул его примером недавнего покушения на словацкого премьера Роберта Фицо. Его слова приводит пресс-служба правительства страны.
Кобахидзе пересказал телефонный разговор «с одним из еврокомиссаров». Тот перечислил меры, которые западные страны могут принять после одобрения в Грузии закона об иноагентах, и добавил: «Вы видели, что случилось с Фицо? И вам следует быть осторожным». По словам премьера, эта угроза была «шокирующей» даже в условиях «длительного шантажа» со стороны США и Европы.
«За нападением на премьер-министра, по предварительной информации, стоят следы спецслужб одной из стран, особо тесно связанных с партией глобальной войны», — подчеркнул Кобахидзе. Он выразил уверенность, что, несмотря на планы «партии войны», в Грузии сохранятся мир и политическая стабильность. Премьер-министр не уточнил, о ком именно идет речь.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» приняли в окончательном чтении 14 мая, несмотря на продолжающиеся протесты. Президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, подчеркнув, что он противоречит Конституции и «всем европейским стандартам». Документ раскритиковали на Западе: США пригрозили санкциями, а Евросоюз — сложностями при вступлении в блок.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. В него несколько раз выстрелили после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. Врачи сообщили об улучшении состояния премьера 20 мая. Стрелок — 71-летний писатель, который назвал мотивом нападения несогласие с политикой правительства.
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