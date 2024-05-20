Врачи сообщили об улучшении состояния пережившего покушение Фицо

Роберт Фицо (Фото: Alex Halada / IMAGO / Global Look Press)

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшается, сообщила пресс-служба больницы имени Рузвельта в Банска-Бистрице, где лечится глава правительства.

«После сегодняшнего заседания медицинской комиссии можно сообщить, что состояние пациента стабильно. Его клиническое состояние улучшается, он разговаривает, и показатели воспаления у него постепенно снижаются», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте клиники в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Фицо продолжит оставаться под наблюдением врачей, добавили в больнице.

Покушение на премьера Словакии произошло 15 мая после выездного заседания правительства страны в городе Гандлова. В Фицо несколько раз выстрелили. Он получил ранения в грудь, живот и руку, после чего политика экстренно госпитализировали и провели пятичасовую операцию. Затем премьера ввели в режим искусственной комы и перевели в отделение реанимации.

17 мая врачи провели Фицо еще одну операцию. Спустя еще два дня словацкие власти сообщили, что жизнь премьера не находится под угрозой, а врачи дают положительные прогнозы.

Нападавшим оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он объяснил свой поступок политическими мотивами. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. Цинтула признал свою вину.