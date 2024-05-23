Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского
Граждане Украины должны через судебные инстанции самостоятельно определить легитимность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, формальный срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сами украинцы должны определиться — [через] Конституционный суд или как они посчитают [нужным], — сохраняется ли легитимность [Зеленского] или нет. Наша позиция в этом и заключается», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Сам Зеленский в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства еще не оконченным.
Плановые выборы президента на Украине в этом году не стали проводить из-за действующего в стране военного положения, во время которого запрещено проводить выборы.
В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным главой Украины, несмотря на истекший срок полномочий.
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Это имеет значение и для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, добавил он.
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