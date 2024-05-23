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Военная операция на Украине ,  
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Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского

Песков: украинцы и суды Украины сами разберутся в легитимности Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Граждане Украины должны через судебные инстанции самостоятельно определить легитимность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, формальный срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сами украинцы должны определиться — [через] Конституционный суд или как они посчитают [нужным], — сохраняется ли легитимность [Зеленского] или нет. Наша позиция в этом и заключается», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Песков рекомендовал перечитать оценку Путина легитимности Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Сам Зеленский в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства еще не оконченным.

Плановые выборы президента на Украине в этом году не стали проводить из-за действующего в стране военного положения, во время которого запрещено проводить выборы.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным главой Украины, несмотря на истекший срок полномочий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Это имеет значение и для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, добавил он.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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