Кремль раскрыл, кто должен определить легитимность Зеленского

Песков: украинцы и суды Украины сами разберутся в легитимности Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Граждане Украины должны через судебные инстанции самостоятельно определить легитимность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, формальный срок полномочий которого истек 20 мая. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сами украинцы должны определиться — [через] Конституционный суд или как они посчитают [нужным], — сохраняется ли легитимность [Зеленского] или нет. Наша позиция в этом и заключается», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Сам Зеленский в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства еще не оконченным.

Плановые выборы президента на Украине в этом году не стали проводить из-за действующего в стране военного положения, во время которого запрещено проводить выборы.

В Евросоюзе и ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным главой Украины, несмотря на истекший срок полномочий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Это имеет значение и для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями, добавил он.