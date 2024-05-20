Песков рекомендовал перечитать оценку Путина легитимности Зеленского
Позиция Кремля о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая уже была изложена президентом Владимиром Путиным на брифинге в Китае.
Так пресс-секретарь президента России ответил на просьбу осветить позицию Кремля по этому вопросу, передает с брифинга корреспондент РБК.
«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина — такой вопрос уже звучал <...> два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос», — сказал Песков.
31 марта 2024 года на Украине должны были пройти выборы президента, однако власть проводить их не стала.
Позиция Киева заключается в том, что с 24 февраля 2022 года в стране действует военное положение. Украинский парламент продлевает его каждые три месяца. Закон о правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять украинскую Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.
В Избирательном кодексе (ст. 20) говорится, что дату выборов надо установить в течение месяца после прекращения действия военного положения.
Однако в Конституции Украины прямо указано на невозможность проведения только выборов парламента, о запрете президентских выборов во время военного положения там не говорится. Ни офис президента, ни парламент не стали обращаться в Конституционный суд Украины по этому вопросу.
20 мая 2024 года истек предусмотренный Основным законом Украины пятилетний срок полномочий президента Зеленского. Однако в этом же документе говорится, что полномочия предыдущего президента действуют до вступления в должность его преемника.
На пресс-конференции в Китае, о которого говорил Песков, Путин заявил, что легитимность президента Украины имеет значение для России, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с легитимными властями.
«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины», — сказал Путин, указав, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».
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