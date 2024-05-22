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В России продлят срок службы 70 тыс. устаревших лифтов

Мутко сообщил о планах продлить на пять лет срок службы 70 тыс. лифтов
Для 70 тыс. устаревших лифтов срок службы продлят с 25 до 30 лет. В 2022 году из России ушли несколько крупных компаний, специализирующихся на производстве такого оборудования. Власти опровергали, что в стране начнется дефицит
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет, сообщил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Его слова приводит «РИА Новости».

«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — сказал он, отметив, что проблему износа такого оборудования не решить переносом сроков службы. Согласно закону, предельный срок службы пассажирского лифта составляет 25 лет. При этом некоторые запчасти можно эксплуатировать гораздо меньше.

В марте 2023 года в Ростехнадзоре сообщили, что около 20% лифтов — порядка 100 тыс. штук — уже выработали максимальный срок службы.

Forbes узнал о дефиците скоростных лифтов для небоскребов
Экономика
Фото:Игорь Самойлов / РИА Новости

После начала военной операции на Украине крупнейшие западные производители лифтов остановили поставки в Россию. В их числе американская компания Otis, которая продала российский бизнес компании Ice Development, немецкая TK Elevator и финская KONE.

Cовокупная доля Otis, KONE и TK Elevator составляла примерно 20,1%, сообщил летом 2022 года Forbes со ссылкой на данные Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза. Тогда же издание сообщило о дефиците скоростных лифтов для небоскребов и высокобюджетного жилья.

Российские застройщики начали искать им замену на внутреннем рынке и в Азии. В Минпромторге опровергли данные о том, что в России может начаться дефицит лифтового оборудования. За первое полугодие 2022 года объемы его производства сократились на 40%, сообщил «Коммерсантъ». Среди причин собеседники издания назвали уход иностранных компаний и сокращение спроса на жилье.

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София Шошина София Шошина
лифты Виталий Мутко
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