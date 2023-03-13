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У каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации

Ростехнадзор: у каждого пятого лифта в России истек срок эксплуатации
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Около 20% лифтов в России выработали максимальный срок эксплуатации, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Ростехнадзора.

«В настоящий момент в России поставлено на учет около 496 тыс. лифтов, из них около 100 тыс. отработало назначенный срок службы в 25 лет», — сообщили в ведомстве.

Представитель Минпромторга в марте прошлого года сообщал РБК, что почти 30% лифтов, установленных в России в 2021 году, привезли из-за границы. На лифты из дальнего зарубежья (Европы, США и других западных стран) пришлось 13% и еще 15% поставили из Белоруссии. Российские застройщики, использующие европейские и американские лифты в своих проектах, начали искать аналоги, а производители — пути локализации недостающих деталей.

В России работают более 20 отечественных производителей лифтов, их загрузка составляет около 75%, говорят в Минпромторге. «Дефицита лифтового оборудования не ожидается, российские предприятия готовы полностью закрыть потребность в лифтах, в том числе в рамках замены лифтов в жилых домах», — уверены в министерстве.

В марте прошлого года один из крупнейших в мире производителей лифтов — американская компания Otis — перестал принимать новые заказы в России и приостановил инвестиции в стране. В июле того же года компания продала свой российский бизнес компании Ice Development (входит в структуру холдинга S8 Capital). Производство продолжилось под новым брендом — «Метеор лифт».

Поставки и подписание контрактов в России в прошлом году также приостановил финский производитель лифтов KONE. Немецкая TK Elevator (бывшая Thyssenkrupp Elevators) приостановила инвестиции в стране и закрыла предприятие в Калуге. На компании в 2021 году приходилось около 2,5% и 1% российского рынка соответственно.

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Cовокупная доля Otis, KONE и TK Elevator составляла примерно 20,1%, писал Forbes со ссылкой на данные Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза. По словам опрошенных изданием застройщиков, в России сложился дефицит скоростных лифтов, поскольку иностранные производители прекратили поставки, а аналогов в стране не производят.

Теги
Ростехнадзор лифт лифты
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