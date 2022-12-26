Проданная российской фирме «дочка» Otis сменила название на «Метеор лифт»

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Компания «Отис лифт», бывшая «дочка» американской Otis Worldwide Corporation, сменила название на «Метеор лифт», следует из данных сервиса СПАРК.

Компанию переименовали 29 ноября. Новое название внесено в ЕГРЮЛ 23 декабря.

В «Метеор лифт» пояснили «Интерфаксу», что «условие об изменении наименования юридического лица, товарного знака «Отис», а также продукции и услуг, выпускающихся под одноименным брендом в России, были частью сделки по приобретению российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital». S8 Capital — российский холдинг, занимается созданием и развитием высокотехнологичных продуктов.

РБК направил запрос в компанию «Отис лифт».

Американская Otis, один из крупнейших производителей лифтов и эскалаторов, перестала принимать новые заказы в России и приостановила инвестиции в развитие предприятия в стране в марте. В компании объяснили решение событиями на Украине и продолжающимися сбоями в цепочке поставок.

По собственным данным компании, доля российского рынка в ее выручке за 2021 год составила около 2%. Среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%.

В июле Otis продала свой российский бизнес компании Ice Development, входящей в структуру холдинга S8 Capital. Стороны заверяли, что производство на заводе в Санкт-Петербурге продолжится под новым брендом, его название тогда не называлось.