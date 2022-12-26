Проданная российской фирме «дочка» Otis сменила название на «Метеор лифт»
Компания «Отис лифт», бывшая «дочка» американской Otis Worldwide Corporation, сменила название на «Метеор лифт», следует из данных сервиса СПАРК.
Компанию переименовали 29 ноября. Новое название внесено в ЕГРЮЛ 23 декабря.
В «Метеор лифт» пояснили «Интерфаксу», что «условие об изменении наименования юридического лица, товарного знака «Отис», а также продукции и услуг, выпускающихся под одноименным брендом в России, были частью сделки по приобретению российских активов Otis Worldwide Corporation холдингом S8 Capital». S8 Capital — российский холдинг, занимается созданием и развитием высокотехнологичных продуктов.
РБК направил запрос в компанию «Отис лифт».
Американская Otis, один из крупнейших производителей лифтов и эскалаторов, перестала принимать новые заказы в России и приостановила инвестиции в развитие предприятия в стране в марте. В компании объяснили решение событиями на Украине и продолжающимися сбоями в цепочке поставок.
По собственным данным компании, доля российского рынка в ее выручке за 2021 год составила около 2%. Среди лифтов, установленных в России в 2021 году, на Otis приходится около 16%.
В июле Otis продала свой российский бизнес компании Ice Development, входящей в структуру холдинга S8 Capital. Стороны заверяли, что производство на заводе в Санкт-Петербурге продолжится под новым брендом, его название тогда не называлось.