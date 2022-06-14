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Forbes узнал о дефиците скоростных лифтов для небоскребов

Три иностранных производителя сложных лифтов, чья совокупная доля на рынке составляла 20,1%, объявили о приостановке деятельности в России. В стране не производят аналогов их продукции, застройщики ищут альтернативы в Азии
Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости
Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости

В России сложился дефицит скоростных лифтов для небоскребов: иностранные производители перестали принимать заказы от российских застройщиков, а аналогов в стране не производят пишет Forbes со ссылкой на застройщиков.

После начала военной операции на Украине многие зарубежные компании решили приостановить деятельность в России. В марте американский производитель лифтов и эскалаторов Otis и финский Kone объявили о приостановке приема заказов от российских клиентов. Немецкая компания Thyssenkrupp приостановила инвестиции в России и закрыла предприятие в Калуге.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По словам опрошенных Forbes застройщиков, дефицит сильнее всего затронет сложные лифты, которые устанавливают в небоскребах и высокобюджетном жилье — именно их обычно поставляют зарубежные компании.

По мнению гендиректора Щербинского лифтостроительного завода Антона Артемьева, в России скоростные лифты производиться не могут: «российским производителям этого не надо», потому что их продукцию «и так берут», а для выпуска сложных лифтов необходимо большое количество инвестиций. Более того, часть комплектующих для отечественных лифтов поставляется из-за рубежа: для типовых строек доля импортных комплектующих не превышает 10%, а в коммерческом сегменте может достигать 30%, отмечает Артемьев.

Представитель Level Group рассказал Forbes, что компания обсуждает поставку скоростных лифтов с турецкой Merih и китайскими Fuji HD, Canny и Xizi и здесь отношения приходится выстраивать с нуля: Китай прежде не рассматривал Россию как интересный для себя рынок из-за логистических трудностей.

Директор департамента строительства Glincom Алексей Солодовников также сообщил, что в девелоперской компании ищут новых производителей лифтов на азиатском рынке, но при переходе на поставки оттуда застройщики столкнутся с логистическими проблемами и долгим сроком доставки — до шести месяцев. Солодовников добавил, что из-за ухода иностранных производителей и скачков курса валют лифты уже подорожали в среднем на 30%. Похожие оценки стоимости привели другие участники рынка, отметив, что это касается даже российского оборудования.

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Из оказавшегося в распоряжении Forbes отчета Комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза (НЛС) следует, что каждый год в России в эксплуатацию вводится более 40 тыс. лифтов, из них 75% приходится на лифты отечественного производства (но сюда входит и продукция Otis, выпущенная на заводах в России), еще 12,6% — белорусского. В 2021 году американская компания заняла второе место на российском лифтовом рынке (Otis произвел 16% лифтов), а первое досталось Щербинскому лифтостроительному заводу (20%). Доля Kone на рынке составила 3%, ThyssenKrupp Elevator — 1,1%, швейцарской Schindler — 0,7%, греческой Kleemann — 0,4%.

Представитель Минпромторга в марте рассказал РБК, что почти 30% установленных в России в 2021 году лифтов привезли из-за границы: 13% пришлось на страны дальнего зарубежья, 15% — на Белоруссию. Директор по строительству ГК «Гранель» Андрей Зимонов уже тогда назвал ситуацию с лифтами сложной и сообщил об изменениях в «привычной линейке производителей в более высоких ценовых сегментах недвижимости». Гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов отсутствие сотрудничества с компаниями из КНР объяснил тем, что китайские лифты требуют частой замены запчастей, которые тоже нужно заказывать из Китая.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
лифты небоскребы дефицит
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