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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Замминистра иностранных дел Ирана Багери стал и.о. главы МИДа

Замглавы МИД Ирана Али Багери стал исполняющим обязанности министра
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Али Багери
Али Багери (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Исполняющим обязанности главы МИД Ирана в связи со смертью министра Хосейна Амира Абдоллахияна стал замминистра Али Багери, сообщает Tasnim.

Багери был заместителем Абдоллахияна по политическим вопросам. Духовный лидер Ирана, аятолла Хаменеи назначил первого вице-президента Мохаммада Мохбера исполняющим обязанности президента, а тот, в свою очередь, назначил Багери главой комитета администрации по международным отношениям — аналога Министерства иностранных дел в Иране.

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Фото:Iran's Presidency / WANA / Reuters

Tasnim уточняет, что Багери был главным переговорщиком со стороны Тегерана на переговорах по возобновлению ядерной сделки 2015 года. Тогда в формате «5+1» Россия, Китай, Великобритания, Франция, США и Германия достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана. Но Вашингтон в 2018 году во время президентства Дональда Трампа вышел из сделки, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня.

19 мая 2024 года иранская делегация во главе с президентом Эбрахимом Раиси возвращалась из Азербайджана в Иран. В кортеже было три вертолета, два из них, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, благополучно приземлились. Вертолет, в котором летел как президент страны, так и Абдоллахиян, совершил жесткую посадку на севере Ирана. Никто не выжил.

Абдоллахиян занимал пост министра иностранных дел Исламской Республики с 2021 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра иностранных дел по арабским и африканским делам.

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Иран МИД Эбрахим Раиси

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