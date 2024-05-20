Вместе с президентом Ирана в катастрофе погибли глава МИД и губернатор

Вместе с президентом Ирана Раиси на борту разбившегося на севере страны вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек. Агентство Mehr сообщает, что все находившиеся на борту вертолета погибли.

Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, приземлились благополучно.

Абдоллахиян занимал пост министра иностранных дел исламской республики с 2021 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра иностранных дел по арабским и африканским делам.

Материал дополняется.