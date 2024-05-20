Вместе с президентом Ирана в катастрофе погибли глава МИД и губернатор
Вместе с президентом Ирана Раиси на борту разбившегося на севере страны вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек. Агентство Mehr сообщает, что все находившиеся на борту вертолета погибли.
Делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, приземлились благополучно.
Абдоллахиян занимал пост министра иностранных дел исламской республики с 2021 года. С 2011 по 2016 год он был заместителем министра иностранных дел по арабским и африканским делам.
Материал дополняется.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования