Генштаб Ирана создал комиссию для расследования крушения вертолета Раиси

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, в котором погибли президент республики Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщил телеканал IRIB.

Багери заверил, что для выяснения причин трагедии в стране привлекут всю технику и мощности армии и командования полиции.

По его словам, члены комиссии еще утром прибыли на место происшествия в провинцию Восточный Азербайджан и начали свою работу.