Генштаб Ирана создал комиссию для расследования крушения вертолета Раиси
Глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери создал комиссию по расследованию причин крушения вертолета, в котором погибли президент республики Эбрахим Раиси и глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщил телеканал IRIB.
Багери заверил, что для выяснения причин трагедии в стране привлекут всю технику и мощности армии и командования полиции.
По его словам, члены комиссии еще утром прибыли на место происшествия в провинцию Восточный Азербайджан и начали свою работу.
Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все сопровождавшие его лица, в том числе глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, также погибли.
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