В Анкаре заявили, что вертолет Раиси не подавал сигналов бедствия
Вертолет, в котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал аварийных сигналов, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.
По его словам, в Турции отследили, подавал ли вертолет сигнал, и связались по этому поводу с иранской стороной.
«Мы думаем, что сигнальная система была выключена или что в вертолете ее вообще не было», — сказал он.
По его словам, Иран находится в турецкой зоне поиска и спасения в воздухе, поэтому они отслеживают сигналы транспортных средств.
Комментируя возможное вмешательство, которое привело к крушению вертолета, министр отметил, что выводы об этом делать рано. «Информация, которую мы получили, заключается в том, что погода была туманная и произошел несчастный случай», — сказал он.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан. Все сопровождавшие его лица, в том числе глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, также погибли.
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