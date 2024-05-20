В Анкаре заявили, что вертолет Раиси не подавал сигналов бедствия

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Вертолет, в котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси, не подавал аварийных сигналов, заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, в Турции отследили, подавал ли вертолет сигнал, и связались по этому поводу с иранской стороной.

«Мы думаем, что сигнальная система была выключена или что в вертолете ее вообще не было», — сказал он.

По его словам, Иран находится в турецкой зоне поиска и спасения в воздухе, поэтому они отслеживают сигналы транспортных средств.

Комментируя возможное вмешательство, которое привело к крушению вертолета, министр отметил, что выводы об этом делать рано. «Информация, которую мы получили, заключается в том, что погода была туманная и произошел несчастный случай», — сказал он.