Агентство Mehr опубликовало фото с места крушения вертолета Раиси
Государственное информагентство Mehr опубликовало в телеграм-канале фото с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.
На снимке видна часть разбившегося транспортного средства, рядом находятся участники поисковой группы.
Надпись под фото: «Еще одно изображение места крушения вертолета, на борту которого находились президент и его окружение».
Вертолет с президентом Ирана на борту разбился в холмистой местности на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на этом вертолете летели глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Делегация возвращалась из Азербайджана.
Поиски вертолета продолжались несколько часов, операцию осложняли погодные условия. Турция и Россия направили Ирану своих специалистов и технику для спасательной операции.
Утром 20 мая было обнаружено место крушения, Mehr сообщило о гибели Раиси и всех сопровождавших его политиков.
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