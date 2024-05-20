Агентство Mehr опубликовало фото с места крушения вертолета Раиси

Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Государственное информагентство Mehr опубликовало в телеграм-канале фото с места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

На снимке видна часть разбившегося транспортного средства, рядом находятся участники поисковой группы.

Надпись под фото: «Еще одно изображение места крушения вертолета, на борту которого находились президент и его окружение».

Вертолет с президентом Ирана на борту разбился в холмистой местности на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Вместе с Раиси на этом вертолете летели глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати. Делегация возвращалась из Азербайджана.

Поиски вертолета продолжались несколько часов, операцию осложняли погодные условия. Турция и Россия направили Ирану своих специалистов и технику для спасательной операции.

Утром 20 мая было обнаружено место крушения, Mehr сообщило о гибели Раиси и всех сопровождавших его политиков.