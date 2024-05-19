Турция направила в Иран 32 альпинистов на поиски вертолета Раиси

Власти Турции направили в Иран команду из 32 альпинистов на поиски Раиси

Турция по просьбе Ирана направила в страну команду из 32 спасателей-альпинистов для помощи в поисках вертолета, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси, сообщает правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в X. Вертолет совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан.

«Иран запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет ночного видения. 32 альпиниста поисково-спасательного персонала и шесть транспортных средств <...> отправились в регион», — говорится в сообщении AFAD.

Еще один альпинистский отряд спасателей в составе 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи готовится отправиться в Иран, уточнили в управлении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален новостью об аварии, в которую попал Раиси и другие представители иранской делегации.

«Как Турецкая Республика, мы следим за развитием событий в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку», — отметил Эрдоган.

Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно. В регионе сильный туман, а к месту, где, по предварительной информации, приземлился вертолет, нет дорог. Из-за дождливой погоды и наступления темноты поиски затруднены.

С одним из пассажиров и членов экипажа удалось установить связь. Помимо Раиси, на борту вертолеты были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.