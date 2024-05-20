Российский Ил-76 вылетел в Тебриз на поиски вертолета президента Ирана
Первый российский самолет — Ил-76 МЧС — вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз для участия в поиске упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«На бортовых спасателях с карабинами и оборудованием, кинологическими расчетами и высокопроходимой техникой для оказания помощи в ходе поисково-спасательной операции», — говорится в сообщении.
Второй самолет вылетит в Иран в ближайшее время, добавили в МЧС.
В Кремле сообщили, что к поисковой операции в республике подключатся 60 групп российских спасателей, также в Иран направят российскую технику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что команды готовы выполнять сложные задания на больших высотах. Владимир Путин в ходе встречи с иранским послом в Москве заявил, что Россия сделает все необходимое, чтобы помочь Ирану в поисках.
Авиакатастрофа произошла 19 мая в районе села Узи. Раиси возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Ирана сопровождали глава МИДа и другие чиновники. Причины аварии пока неизвестны. В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад, их работе мешают плохие погодные условия.
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