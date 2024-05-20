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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородском районе и Курской области объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили опасность атаки беспилотников, заявила пресс-служба регионального МЧС в телеграм-канале.

Вечером 19 мая ведомство объявило о работе сирен воздушной тревоги по всей Белгородской области. Особый режим действовал около 10 минут.

Об опасности удара БПЛА в Курской области спустя несколько минут также сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Политика

Белгородская область и Курская область регулярно подвергаются атакам БПЛА и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины после начала военной операции.

19 мая в Белгородской области трижды объявляли ракетную опасность. В Белгороде при ударе беспилотника пострадала 11-летняя девочка. В Шебекино во время обстрела пострадали 11 человек, в том числе трое подростков. В результате удара по селу Ржевка ранения получили два человека, их госпитализировали.

В Курской области 18 мая один человек погиб и один получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника в деревне Городище.

В Белгородском районе и Курской области объявили опасность атаки дронов
В Белгородском районе и Курской области объявили опасность атаки дронов

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Теги
Военная операция на Украине Белгород беспилотники Курская область

Недвижимость

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получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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