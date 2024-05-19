Гладков: при обстреле села Ржевка пострадали два человека, их госпитализировали

В Белгородской области два человека пострадали после обстрела Ржевки

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Село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча, бригада скорой помощи госпитализирует ее в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он сам обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. «Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — добавил Гладков.

Один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом, он сильно поврежден. Второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью вместе с машиной внутри. Еще два частных жилых дома и офис семейного врача получили повреждения — в них выбилы окна. Еще одно повреждение нанесли линии электропередачи.

По данным Минобороны, около 19:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника над Белгородской областью.

Ранее 19 мая под обстрел попал центр приграничного города Шебекино. Гладков сообщил, что пострадали 11 человек, среди них трое детей. У 15-летнего подростка осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Еще у одного юноши слепое осколочное ранение плеча.

По словам губернатора, обстрел вели из реактивной системы залпового огня. Гладков рассказал, что в городе выбиты окна почти в 100 квартирах семи многоквартирных домов, повреждены 25 автомобилей.