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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области два человека пострадали после обстрела Ржевки

Гладков: при обстреле села Ржевка пострадали два человека, их госпитализировали
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, пострадали два человека — мужчина и женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

У женщины контузия и проникающие ранения шеи и плеча, бригада скорой помощи госпитализирует ее в областную клиническую больницу. У мужчины осколочное ранение левой стопы, он сам обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. «Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — добавил Гладков.

Один из снарядов попал в четырехквартирный одноэтажный дом, он сильно поврежден. Второй снаряд попал в гараж, в результате чего он сгорел полностью вместе с машиной внутри. Еще два частных жилых дома и офис семейного врача получили повреждения — в них выбилы окна. Еще одно повреждение нанесли линии электропередачи.

По данным Минобороны, около 19:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и три беспилотника над Белгородской областью.

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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Ранее 19 мая под обстрел попал центр приграничного города Шебекино. Гладков сообщил, что пострадали 11 человек, среди них трое детей. У 15-летнего подростка осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия. Еще у одного юноши слепое осколочное ранение плеча.

По словам губернатора, обстрел вели из реактивной системы залпового огня. Гладков рассказал, что в городе выбиты окна почти в 100 квартирах семи многоквартирных домов, повреждены 25 автомобилей.

В Белгородской области два человека пострадали после обстрела Ржевки
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Теги
Белгородская область Белгород обстрел Вячеслав Гладков

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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