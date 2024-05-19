В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
Дрон сбили около 22:00 мск, заявили в ведомстве.
Всего 19 мая в Минобороны сообщили о пяти уничтоженных над регионом беспилотниках.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины. 19 мая в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность.
Один из атаковавших сегодня область дронов залетел в окно одной из квартир и взорвался. Осколки упали на 11-летнюю девочку, игравшую на детской площадке. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки.
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