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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Минобороны: над Белгородской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дрон сбили около 22:00 мск, заявили в ведомстве.

Всего 19 мая в Минобороны сообщили о пяти уничтоженных над регионом беспилотниках.

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Фото:Яндекс.Карты

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины. 19 мая в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность.

Один из атаковавших сегодня область дронов залетел в окно одной из квартир и взорвался. Осколки упали на 11-летнюю девочку, игравшую на детской площадке. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки.

В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
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Теги
Военная операция на Украине Минобороны Белгородская область

Недвижимость

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получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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