В Минобороны сообщили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский БПЛА, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Дрон сбили около 22:00 мск, заявили в ведомстве.

Всего 19 мая в Минобороны сообщили о пяти уничтоженных над регионом беспилотниках.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины. 19 мая в регионе неоднократно объявляли ракетную опасность.

Один из атаковавших сегодня область дронов залетел в окно одной из квартир и взорвался. Осколки упали на 11-летнюю девочку, игравшую на детской площадке. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки.